Replay "Star Academy" : Léa et Matt Pokora chantent "Si on disait" (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 10 janvier 2026 70
Replay "Star Academy" : Léa et Matt Pokora chantent "Si on disait" (vidéo)

Le 13ème prime de la "Star Academy", spécial « défis des professeurs », se poursuit sur TF1 avec Léa qui partage la scène avec Matt Pokora. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour son 13ème Prime, Léa a l'honneur de partager un duo avec Matt Pokora.

Ensemble, ils interprètent le titre "Si on disait" de l'artiste.

Extrait de la "Star Academy", le prime des défis des professeurs du samedi 10 janvier 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 10 janvier 2026 22:14
Publié dans Star Academy | Vidéos
Suivez nous...