Replay "Star Academy" samedi 10 janvier 2026, voici les prestations du prime des défis (vidéo)

Samedi soir, la "Star Academy" est entrée dans les phases finales.
Ils n'étaient plus que six en compétition : Ambre, Anouk, Bastiaan, Léa, Sarah et Victor.
Sur scène, ils se sont surpassés aux côtés de Matt Pokora, KeBlack, Sheryfa Luna, Zaho et Nâdya.
Une 12ème élimination
À l'issue des évaluations, Anouk et Victor étaient nommés sur ce 13ème prime de la "Star Academy".
Ce sont les téléspectateurs de TF1 qui ont voté pour que leur candidat préféré poursuive l'aventure.
Victor a été sauvé, c'est donc Anouk qui a quitté l'aventure cette semaine.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :
Replay "Star Academy" : Ambre, Bastiaan et Léa chantent "Roar" de Miriam Teak Le…
10 janvier 2026 - 21:09 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre chante "Gigi L'amoroso" de Dalida (vidéo)
10 janvier 2026 - 22:01 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anouk et Bastiaan chantent "Indélébile" d'Yseult (v…
10 janvier 2026 - 22:07 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Matt Pokora chantent "Si on disait" (vidéo)
10 janvier 2026 - 22:11 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor et Ambre chantent "All Of Me" de John Legend (vid…
10 janvier 2026 - 22:16 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Bastiaan chante "Blinding Lights" de The Weeknd (vidéo)…
10 janvier 2026 - 22:19 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa chante "L'amour est un oiseau rebelle" de Carme…
10 janvier 2026 - 22:54 Star Academy | Vidéos
"Star Academy" : Le medley des années 2000 avec Sheryfa Luna, Zaho et Nadiya (vidéo)
10 janvier 2026 - 22:58 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah chante "Where Is My Husband" de Raye (vidéo)
10 janvier 2026 - 23:27 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : La Battle du Top 3 entre Ambré, Léa et Bastiaan (vidéo)
10 janvier 2026 - 23:32 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anouk et Victor chantent "Ma révérence" de Véronique San…
10 janvier 2026 - 23:36 Star Academy | Vidéos