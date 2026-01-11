recherche
Replay "Star Academy" samedi 10 janvier 2026, voici les prestations du prime des défis (vidéo)

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 13ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Samedi soir, la "Star Academy" est entrée dans les phases finales.

Ils n'étaient plus que six en compétition : Ambre, Anouk, Bastiaan, Léa, Sarah et Victor

Sur scène, ils se sont surpassés aux côtés de Matt Pokora, KeBlack, Sheryfa Luna, Zaho et Nâdya.

Une 12ème élimination

À l'issue des évaluations, Anouk et Victor étaient nommés sur ce 13ème prime de la "Star Academy".

Ce sont les téléspectateurs de TF1 qui ont voté pour que leur candidat préféré poursuive l'aventure.

Victor a été sauvé, c'est donc Anouk qui a quitté l'aventure cette semaine.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :

Dernière modification le dimanche, 11 janvier 2026 00:34
Publié dans Star Academy | Vidéos
