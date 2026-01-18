recherche
Replay "Star Academy" samedi 17 janvier 2026, voici les prestations du prime objectif demi-finale (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 18 janvier 2026
Samedi 17 janvier 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 14ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Ils n'étaient plus que quatre élèves en compétition pour accéder aux demi-finales. Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor ont tout donné pour rejoindre Léa dans le carré final.

Léa, déjà qualifiée pour les demi-finales, a partagé la scène avec Laura Pausini, Adèle Castillon et un ancien élève demi-finaliste : Charles Doré.

Les élèves les plus en danger ont partagé la scène avec Pascal Obispo.

Tout au long de la soirée, à trois reprises, ce sont les téléspectateurs de TF1 ont choisi leurs demi-finalistes.

Une 13ème élimination

À l'issue du premier round, Victor a été sauvé par les téléspectateurs de TF1.

À l'issue du second round, c'est Ambre qui a été choisie par le public.

Après un ultime duel pour départager Bastiaan et Sarah, c'est Sarah qui a été sauvée par les téléspectateurs.

L'aventure s'arrête ce soir pour Bastiaan, éliminé aux portes des demi-finales.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :

Replay &quot;Star Academy&quot; : Victor chante &quot;Allô maman bobo&quot; d’Alain Souchon (vidéo)

Replay "Star Academy" : Victor chante "Allô maman bobo" d’Alain Souchon (vidéo)…

17 janvier 2026 - 21:11 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah chante &quot;I Wanna Dance With Somebody&quot; de Whitney Houston (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah chante "I Wanna Dance With Somebody" de Whitney Ho…

17 janvier 2026 - 22:03 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre et Bastiaan chantent &quot;Aussi libre que toi&quot; de Calogero (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre et Bastiaan chantent "Aussi libre que toi" de Calo…

17 janvier 2026 - 22:08 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa et Laura Pausini chantent &quot;On n’oublie jamais rien, on vit avec&quot;  (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa et Laura Pausini chantent "On n’oublie jamais rien, on vi…

17 janvier 2026 - 22:28 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Bastiaan chante &quot;Don't stop Believin&quot; de The Journey (vidéo)

Replay "Star Academy" : Bastiaan chante "Don't stop Believin" de The Journe…

17 janvier 2026 - 22:34 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah et Victor chantent &quot;Listen to your heart&quot; de Roxette (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah et Victor chantent "Listen to your heart" de Roxet…

17 janvier 2026 - 22:43 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Charles Doré et Léa chantent &quot;Hypersensible&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Charles Doré et Léa chantent "Hypersensible" (vidéo)…

17 janvier 2026 - 22:47 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre chante &quot;If I Were A Boy&quot; de Beyoncé (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre chante "If I Were A Boy" de Beyoncé (vidéo)

17 janvier 2026 - 22:52 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre chante &quot;Fais moi une place&quot; de Julien Clerc (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre chante "Fais moi une place" de Julien Clerc (vidéo…

17 janvier 2026 - 22:57 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Bastiaan chante &quot;Changer &quot; de Gims (vidéo)

Replay "Star Academy" : Bastiaan chante "Changer " de Gims (vidéo)

17 janvier 2026 - 23:00 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah interprète &quot;Il est mort le soleil&quot; de Nicoletta (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah interprète "Il est mort le soleil" de Nicoletta (v…

17 janvier 2026 - 23:04 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre, Bastiaan et Sarah (et Victor) chantent avec Pascal Obispo (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre, Bastiaan et Sarah (et Victor) chantent avec Pascal Obispo (…

17 janvier 2026 - 23:43 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa et Adèle Castillon chantent &quot;Amour plastique&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa et Adèle Castillon chantent "Amour plastique" (vidéo…

17 janvier 2026 - 23:55 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah et Bastiaan chantent &quot;Donne-moi le temps&quot; de Jenifer (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah et Bastiaan chantent "Donne-moi le temps" de Jenif…

17 janvier 2026 - 23:59 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa, Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor chantent &quot;Tant qu'on rêve encore&quot; du Roi Soleil (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa, Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor chantent "Tant qu'…

18 janvier 2026 - 00:14 Star Academy | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 18 janvier 2026 00:54
Star Academy | Vidéos
Suivez nous...