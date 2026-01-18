Replay "Star Academy" samedi 17 janvier 2026, voici les prestations du prime objectif demi-finale (vidéo)

Ils n'étaient plus que quatre élèves en compétition pour accéder aux demi-finales. Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor ont tout donné pour rejoindre Léa dans le carré final.
Léa, déjà qualifiée pour les demi-finales, a partagé la scène avec Laura Pausini, Adèle Castillon et un ancien élève demi-finaliste : Charles Doré.
Les élèves les plus en danger ont partagé la scène avec Pascal Obispo.
Tout au long de la soirée, à trois reprises, ce sont les téléspectateurs de TF1 ont choisi leurs demi-finalistes.
Une 13ème élimination
À l'issue du premier round, Victor a été sauvé par les téléspectateurs de TF1.
À l'issue du second round, c'est Ambre qui a été choisie par le public.
Après un ultime duel pour départager Bastiaan et Sarah, c'est Sarah qui a été sauvée par les téléspectateurs.
L'aventure s'arrête ce soir pour Bastiaan, éliminé aux portes des demi-finales.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :
Replay "Star Academy" : Victor chante "Allô maman bobo" d’Alain Souchon (vidéo)…
17 janvier 2026 - 21:11 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah chante "I Wanna Dance With Somebody" de Whitney Ho…
17 janvier 2026 - 22:03 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Bastiaan chantent "Aussi libre que toi" de Calo…
17 janvier 2026 - 22:08 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Laura Pausini chantent "On n’oublie jamais rien, on vi…
17 janvier 2026 - 22:28 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Bastiaan chante "Don't stop Believin" de The Journe…
17 janvier 2026 - 22:34 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah et Victor chantent "Listen to your heart" de Roxet…
17 janvier 2026 - 22:43 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Charles Doré et Léa chantent "Hypersensible" (vidéo)…
17 janvier 2026 - 22:47 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre chante "If I Were A Boy" de Beyoncé (vidéo)
17 janvier 2026 - 22:52 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre chante "Fais moi une place" de Julien Clerc (vidéo…
17 janvier 2026 - 22:57 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Bastiaan chante "Changer " de Gims (vidéo)
17 janvier 2026 - 23:00 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah interprète "Il est mort le soleil" de Nicoletta (v…
17 janvier 2026 - 23:04 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre, Bastiaan et Sarah (et Victor) chantent avec Pascal Obispo (…
17 janvier 2026 - 23:43 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Adèle Castillon chantent "Amour plastique" (vidéo…
17 janvier 2026 - 23:55 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah et Bastiaan chantent "Donne-moi le temps" de Jenif…
17 janvier 2026 - 23:59 Star Academy | Vidéos