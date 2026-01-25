Replay "Star Academy" samedi 24 janvier 2026, voici les prestations de la demi-finale Sarah / Léa (vidéo)

C'était le grand soir pour Léa et Sarah. Les deux jeunes femmes se sont affrontées pour gagner leur place en finale de la Star Academy 2025.
Deux voix puissantes, deux divas pour un prime exceptionnel en compagnie de Mika, Charlotte Cardin, Bob Sincalr et Loreen.
Tout au long de la soirée, ce sont les téléspectateurs de TF1 ont choisi leur finaliste.
Une 14ème élimination
Après plus de deux heures de show en direct du studio 217, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix : Léa est la première finaliste.
L'aventure s'arrête ce soir pour Sarah, éliminé aux portes de la finale.
