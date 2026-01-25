recherche
Replay "Star Academy" samedi 24 janvier 2026, voici les prestations de la demi-finale Sarah / Léa (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 25 janvier 2026
Replay "Star Academy" samedi 24 janvier 2026, voici les prestations de la demi-finale Sarah / Léa (vidéo)

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la première demi-finale de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

C'était le grand soir pour Léa et Sarah. Les deux jeunes femmes se sont affrontées pour gagner leur place en finale de la Star Academy 2025.

Deux voix puissantes, deux divas pour un prime exceptionnel en compagnie de Mika, Charlotte Cardin, Bob Sincalr et Loreen

Tout au long de la soirée, ce sont les téléspectateurs de TF1 ont choisi leur finaliste.

Une 14ème élimination

Après plus de deux heures de show en direct du studio 217, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix : Léa est la première finaliste.

L'aventure s'arrête ce soir pour Sarah, éliminé aux portes de la finale.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah et Léa chantent &quot;The Best&quot; de Tina Turner (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah et Léa chantent "The Best" de Tina Turner (vidéo)…

24 janvier 2026 - 21:49 Star Academy | Vidéos

&quot;Star Academy&quot; : Sarah et Anouk chantent &quot;Popcorn salé&quot; de Santa (vidéo)

"Star Academy" : Sarah et Anouk chantent "Popcorn salé" de Santa (vidéo)

24 janvier 2026 - 21:56 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa et Garou chantent &quot;L'adieu&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa et Garou chantent "L'adieu" (vidéo)

24 janvier 2026 - 22:02 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre, Victor et Mika chantent &quot;Underwater&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre, Victor et Mika chantent "Underwater" (vidéo)

24 janvier 2026 - 22:17 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah et Loreen chantent &quot;Tattoo&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah et Loreen chantent "Tattoo" (vidéo)

24 janvier 2026 - 22:20 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa et Melissa chantent &quot;Ils me rient tous au nez&quot; de Théodora (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa et Melissa chantent "Ils me rient tous au nez" de Th…

24 janvier 2026 - 22:27 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah et Léa chantent &quot;L'hymne à l'amour&quot; d'Edith Piaf (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah et Léa chantent "L'hymne à l'amour" d�…

24 janvier 2026 - 22:31 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa chante &quot;Hero&quot; de Mariah Carey (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa chante "Hero" de Mariah Carey (vidéo)

24 janvier 2026 - 22:40 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Victor chante &quot;Havana&quot; de Camila Cabello (vidéo)

Replay "Star Academy" : Victor chante "Havana" de Camila Cabello (vidéo)

24 janvier 2026 - 23:06 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa, Sarah et Charlotte Cardin chantent &quot;Anyone Who Loves me&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa, Sarah et Charlotte Cardin chantent "Anyone Who Loves me…

24 janvier 2026 - 23:09 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah chante &quot;J'oublierai ton nom&quot; de Johnny Hallyday (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah chante "J'oublierai ton nom" de Johnny Hallyd…

24 janvier 2026 - 23:42 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre chante &quot;Wrecking Ball&quot; version Bridgerton (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre chante "Wrecking Ball" version Bridgerton (vidéo)

24 janvier 2026 - 23:46 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah et Léa chantent &quot;Bang Bang&quot; de Ariana Grande, Jessie J et Nicki Minaj (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah et Léa chantent "Bang Bang" de Ariana Grande, Jess…

24 janvier 2026 - 23:50 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah et Léa chantent &quot;Tu es mon autre&quot; de Lara Fabian et Maurane (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah et Léa chantent "Tu es mon autre" de Lara Fabian e…

24 janvier 2026 - 23:55 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah, Léa, Victor et Ambre et Bob Sinclar chantent &quot;Love Generation&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah, Léa, Victor et Ambre et Bob Sinclar chantent "Love Gen…

25 janvier 2026 - 00:08 Star Academy | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 25 janvier 2026 01:03
Star Academy | Vidéos
