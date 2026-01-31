La seconde demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ambre qui a la surprise de partager la scène avec Anabel. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Ambre se livre à nous à travers son portrait.

Elle est rejointe par Anabel pour chanter son titre "Faux semblants".

Extrait de la "Star Academy", la demi-finale Ambre / Victor du samedi 31 janvier 2026 sur TF1.