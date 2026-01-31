Replay "Star Academy" : Victor et Bilal Hassani chantent "Roi" (vidéo)

La seconde demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Victor qui a la surprise de partager la scène avec Bilal Hassani. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Victor se livre à nous à travers son portrait.

Il est rejoint par Bilal Hassani pour chanter le titre "Roi" de l'artiste.

Extrait de la "Star Academy", la demi-finale Ambre / Victor du samedi 31 janvier 2026 sur TF1.