Replay "Star Academy" : Victor et Bilal Hassani chantent "Roi" (vidéo)

Ce soir, Victor se livre à nous à travers son portrait.
Il est rejoint par Bilal Hassani pour chanter le titre "Roi" de l'artiste.
Extrait de la "Star Academy", la demi-finale Ambre / Victor du samedi 31 janvier 2026 sur TF1.
|Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
La seconde demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Victor qui a la surprise de partager la scène avec Bilal Hassani. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.
31 janvier 2026 - 20:07
