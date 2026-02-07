recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre et Héléna chantent "Adieu mon amour" (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 192
Replay "Star Academy" : Ambre et Héléna chantent "Adieu mon amour" (vidéo)

La finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ambre qui partage la scène avec Héléna. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Héléna, demi-finaliste de la saison 2023, vient partager un duo avec Ambre.

Ensemble, elles interprètent le titre "Adieu mon amour" de l'artiste.

Extrait de la Finale de la "Star Academy", samedi 7 février 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 21:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 février 2026 - 15:05

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 février 2026 - 15:05 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...