Replay "Star Academy" : Léa et Marine chantent "Escroc" (vidéo)

La finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Léa qui partage la scène avec Marine . Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Marine, gagnante de la saison 2024, vient partager un duo avec Léa.

Ensemble, elles interprètent le titre "Escroc" de l'artiste.

Extrait de la Finale de la "Star Academy", samedi 7 février 2026 sur TF1.