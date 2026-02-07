Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Il y a trop de gens qui t'aiment" d'Hélène Ségara (vidéo)

La finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ambre qui partage son dernier duo de la saison avec Léa. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour leur dernier duo de la saison, Ambre et Léa chantent "Il y a trop de gens qui t'aiment" d'Hélène Ségara.

Qui va reporter la finale de la "Star Academy" ? Ambre ou Léa ?

Extrait de la Finale de la "Star Academy", samedi 7 février 2026 sur TF1.