recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Il y a trop de gens qui t'aiment" d'Hélène Ségara (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 167
Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Il y a trop de gens qui t'aiment" d'Hélène Ségara (vidéo)

La finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ambre qui partage son dernier duo de la saison avec Léa. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour leur dernier duo de la saison, Ambre et Léa chantent "Il y a trop de gens qui t'aiment" d'Hélène Ségara.

Qui va reporter la finale de la "Star Academy" ? Ambre ou Léa ?

Extrait de la Finale de la "Star Academy", samedi 7 février 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 08 février 2026 00:35
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 février 2026 - 15:05

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 8 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

07 février 2026 - 15:05 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...