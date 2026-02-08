recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" samedi 7 février 2026, voici les prestations de la finale (vidéo)

0
Partages
Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 février 2026
Replay "Star Academy" samedi 7 février 2026, voici les prestations de la finale (vidéo)

Samedi 7 février 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la grande finale de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Après 16 semaines de compétition, la Star Academy a vécu une finale de rêve, portée par un show spectaculaire et l'ultime duel entre Ambre et Léa, les deux finalistes de cette saison.

Pour célébrer cette soirée exceptionnelle, la scène a accueilli de grands artistes : Bigflo et Oli, Patricia Kaas, Marine, Héléna, Charlotte Cardin, Camille Lellouche et Solann

Ambre remporte la 13ème saison de la "Star Academy"

Après plus de deux heures de show en direct du studio 217, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix : Ambre est la grande gagnante de promotion 2025. 

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les finalistes :

Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Firework" de Katy Perry (vidéo)
07 février 2026 - 20:48

Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Firework" de Katy Perry (vidéo)

07 février 2026 - 20:48 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre et Héléna chantent "Adieu mon amour" (vidéo)
07 février 2026 - 21:50

Replay "Star Academy" : Ambre et Héléna chantent "Adieu mon amour" (vidéo)

07 février 2026 - 21:50 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Léa et Marine chantent "Escroc" (vidéo)
07 février 2026 - 21:56

Replay "Star Academy" : Léa et Marine chantent "Escroc" (vidéo)

07 février 2026 - 21:56 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Le blues du businessman" de Starmania (vidéo)
07 février 2026 - 22:00

Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Le blues du businessman" de Starm…

07 février 2026 - 22:00 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre chante "Ma gueule" de Johnny Hallyday (vidéo)
07 février 2026 - 22:07

Replay "Star Academy" : Ambre chante "Ma gueule" de Johnny Hallyday (vidéo)

07 février 2026 - 22:07 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Léa chante "Adagio" version Lara Fabian (vidéo)
07 février 2026 - 22:29

Replay "Star Academy" : Léa chante "Adagio" version Lara Fabian (vidéo)

07 février 2026 - 22:29 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : L'autoportrait de Léa sur 5 titres qui ont marqué son parcours (vidéo)
07 février 2026 - 22:33

Replay "Star Academy" : L'autoportrait de Léa sur 5 titres qui ont marqué son parcour…

07 février 2026 - 22:33 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : L'autoportrait d'Ambre sur 5 titres qui ont marqué son parcours (vidéo)
07 février 2026 - 23:16

Replay "Star Academy" : L'autoportrait d'Ambre sur 5 titres qui ont marqué son p…

07 février 2026 - 23:16 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre et Charlotte Cardin chantent "Tant pis pour elle" et "The Way We Touch" (vidéo)
07 février 2026 - 23:49

Replay "Star Academy" : Ambre et Charlotte Cardin chantent "Tant pis pour elle" …

07 février 2026 - 23:49 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Il y a trop de gens qui t'aiment" d'Hélène Ségara (vidéo)
07 février 2026 - 23:55

Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Il y a trop de gens qui t'aiment…

07 février 2026 - 23:55 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Léa et Solann chantent "Rome" (vidéo)
08 février 2026 - 00:37

Replay "Star Academy" : Léa et Solann chantent "Rome" (vidéo)

08 février 2026 - 00:37 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre, Léa, Bigflo et Oli chantent "Sur la Lune" et "Mourir pour renaître" (vidéo)
08 février 2026 - 00:42

Replay "Star Academy" : Ambre, Léa, Bigflo et Oli chantent "Sur la Lune" et …

08 février 2026 - 00:42 Star Academy | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 08 février 2026 01:15
Publié dans Star Academy | Vidéos
Suivez nous...