Replay "Star Academy" samedi 7 février 2026, voici les prestations de la finale (vidéo)

Après 16 semaines de compétition, la Star Academy a vécu une finale de rêve, portée par un show spectaculaire et l'ultime duel entre Ambre et Léa, les deux finalistes de cette saison.
Pour célébrer cette soirée exceptionnelle, la scène a accueilli de grands artistes : Bigflo et Oli, Patricia Kaas, Marine, Héléna, Charlotte Cardin, Camille Lellouche et Solann.
Ambre remporte la 13ème saison de la "Star Academy"
Après plus de deux heures de show en direct du studio 217, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix : Ambre est la grande gagnante de promotion 2025.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les finalistes :
Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Firework" de Katy Perry (vidéo)
07 février 2026 - 20:48 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Héléna chantent "Adieu mon amour" (vidéo)
07 février 2026 - 21:50 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Marine chantent "Escroc" (vidéo)
07 février 2026 - 21:56 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Le blues du businessman" de Starm…
07 février 2026 - 22:00 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre chante "Ma gueule" de Johnny Hallyday (vidéo)
07 février 2026 - 22:07 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa chante "Adagio" version Lara Fabian (vidéo)
07 février 2026 - 22:29 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : L'autoportrait de Léa sur 5 titres qui ont marqué son parcour…
07 février 2026 - 22:33 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : L'autoportrait d'Ambre sur 5 titres qui ont marqué son p…
07 février 2026 - 23:16 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Charlotte Cardin chantent "Tant pis pour elle" …
07 février 2026 - 23:49 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Léa chantent "Il y a trop de gens qui t'aiment…
07 février 2026 - 23:55 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Solann chantent "Rome" (vidéo)
08 février 2026 - 00:37 Star Academy | Vidéos