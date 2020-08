“The Voice Kids” : TF1 dévoile une première prestation à couper le souffle, celle de Timéo (vidéo)

Samedi 22 août à 21:05, TF1 donnera le coup d'envoi de la 7ème saison de “The Voice Kids” présenté par Nikos Aliagas & Karine Ferri. En avant-première, découvrez une première voix...

En attendant le 22 août, TF1 vous offre la toute première prestation de la nouvelle saison de “The Voice Kids” . Il s'appelle Timéo, il est âgé de 12 ans et interprète « Never Enough » de Loren Allred, un titre du film « The Greatest Showman » avec Hugh Jackman. Un petit bijou d’interprétation.

Une chose est certaine, avec une voix pareille, Timéo va faire buzzer plus d'un coach. Mais quelle équipe va-t-il choisir ? Celle de Jenifer, de Soprano, de Kendji Girac ou de Patrick Fiori ? Pour le savoir il faudra attendre quelques semaines...

Extrait de “The Voice Kids” saison 7, les auditions à l'aveugle.