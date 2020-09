“The Voice Kids” : TF1 dévoile la Battle de Lissandro, Jeremy & Ferdinand sur « Les Playboys » de Jacques Dutronc (vidéo)

Samedi 26 septembre à 21:05, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous proposerons de suivre sur TF1 la seconde et dernière soirée des Battles de “The Voice Kids” saison 7. Doucouvrez en avant-première une Battle de jeunes canailles...

Ils ont 10 ans, 12 ans et 14 ans. Ils vont mettre le feu au plateau de The Voice Kids samedi soir sur TF1. Lissandro, Jeremy et Ferdinand interprètent « Les Playboys » de Jacques Dutronc.

Voix impressionnante, flegme rock & roll, sosie vocal de Claude François, les 3 garçons ont su chacun à leur manière toucher le cœur de Jenifer lors des auditions à l’aveugle.

Pour elle, les réunir lors des Battles était une évidence et leur alchimie pourrait faire des ravages sur un titre tel que « Les Playboys » de Jacques Dutronc. Soutenue par M. Pokora lors des répétitions, Jenifer a pu coacher au mieux ces « Jeunes Canailles » avant le grand soir des Battles !

Extrait de l'émission The Voice Kids du samedi 26 septembre 2020.