“The Voice Kids” : Rébecca est la gagnante de la saison 7, toutes ses prestations en vidéo

Après 7 semaines de compétition, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix et Rébecca a remporté la 7ème saison de “The Voice Kids” en direct sur TF1.

Ils étaient huit à pouvoir briguer le titre de The Voice 2020. Sara, Lissandro, Rébecca, Ema, Naomi, Abdellah, Rania et Enzo ont tout donné samedi soir.

La compétition a été dure tant les talents ont rivalisé de prouesse pour séduire les coachs et les téléspectateurs. Qu’il a été dur le choix du public tout d’abord pour sélectionner les 4 représentants du dernier carré.

Un choix compliqué et, pour la première fois, deux talents qualifiés chez deux coachs : Abdellah & Naomi chez Kenji Girac, Rébecca & Ema chez Patrick Fiori.

Lors du second vote, les téléspectateurs ont plébiscité Rébecca qui est la grande gagnante de cette 7ème saison de “The Voice Kids”.

Retour sur le parcours de Rébecca et toutes ses prestations en vidéo

Son parcours dans l’aventure a été riche en émotion. En hommage à sa sœur disparue, elle avait bouleversé le jury en choisissant d’interpréter « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman, accompagnée de son violon.

Avec cette force et cette délicatesse qui la caractérisent, elle est parvenue à toucher le cœur de Patrick Fiori une seconde fois lors des Battles, où elle reprenait « Utile » de Julien Clerc.

Lors de la demi-finale, elle renoue avec son fidèle instrument qu’il l’accompagne lors de sa reprise de « You Raised Me Up », chanson classique-pop de Josh Groban.

Pour la finale, Rébeccas a misé sur la chanson « Sois tranquille » d'Emmanuel Moire et en Duo avec son coach, la chanson de Véronique Sanson : « chanson sur ma drôle de vie ». Un choix paynt. Rébecca a été sacrée The Voice Kids à plus de 46 %.