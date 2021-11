“The Voice Kids” : le tournage des auditions à l'aveugle est en cours pour TF1

Après une année d'absence “The Voice Kids” sera de retour l'été prochain sur TF1. Le tournage des auditions à l'aveugle des jeunes talents vient de débuter à La Plaine Saint-Denis.

Le tournage des auditions à l'aveugle a débuté le 2 novembre et se poursuivra jusqu'au 4 novembre pour les nouveaux jeunes talents de “The Voice Kids”.

Kendji Girac et Patrick Fiori sont de retour dans cette nouvelle saison et accueillent deux nouveaux coachs : Louane & Julien Doré.

Louane, demi-finaliste de la saison 2 de The Voice, devenue depuis une des chanteuses préférées des Français, se lance dans une nouvelle aventure et endosse le rôle de coach pour la première fois. Cette jeune artiste de 23 ans aux 1,5 million de disques vendus, également actrice césarisée, connait parfaitement les rouages du programme pour y avoir participé elle-même à l’âge de 17 ans. Avec sa spontanéité, son naturel et son expérience dans The Voice, Louane apportera un vent de fraicheur sur le plateau de The Voice Kids.



A ses côtés, sera assis l’un des artistes les plus créatifs de sa génération : Julien Doré. Auteur, compositeur, interprète, Julien Doré est une référence de la scène musicale française. Il a écrit pour de nombreux artistes comme Johnny Hallyday, Françoise Hardy ou encore Julien Clerc. Son dernier album « Aimée » connaît un immense succès et il continue d’enchaîner les tubes et les tournées dans les plus grandes salles. Julien Doré qui compte déjà 14 ans de carrière et qui a vendu plus de 2 millions d’albums, s’annonce comme un coach très inventif et déjà redoutable.

Louane et Julien Doré retrouveront à leurs côtés Kendji Girac le chanteur aux 4 millions d’albums vendus, qui effectuera sa seconde saison en tant que coach de The Voice Kids, et le coach emblématique du programme, Patrick Fiori, avec à son actif 7 saisons et 3 victoires.

Avec ce quatuor inédit, un nouveau chapitre de l’émission commence et promet une saison évènement, à retrouver en 2022 sur TF1.