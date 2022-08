“The Voice Kids” : TF1 dévoile l'audition de Sara qui va émouvoir Kendji Girac samedi soir sur TF1 (vidéo)

Samedi 27 août à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 8ème saison de “The Voice Kids”. Découvrez les premières images de l'audition d'une jeune artiste, Sara, qui va émouvoir Kendji Girac.

Sara a 11 ans. Samedi soir, elle va être l'une des révélations de la soirée. Sara va chanter une chanson d’Ernesto Lecuona : « Malaguena ».

Son papa (chanteur et guitariste professionnel) va l'accompagner à la guitare sur la scène de The Voice Kids. Une manière pour elle de rester en famille tout en faisant ses premiers pas de chanteuse dans ce monde qui la fait tant rêver !

Sara espère suivre les traces de sa cousine Anahy qui, elle aussi, a participé à The Voice (Saison 5 et All Stars).

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions à l'aveugle du samedi 27 août 2022.