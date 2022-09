“The Voice Kids” : Patrick Fiori ému aux larmes sur la Battle de Jules, Aivan & Tom samedi soir sur TF1 (vidéo)

Samedi 17 septembre à 21:05, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la première soirées des Battles de “The Voice Kids” saison 8. Décovrez les premières images d'un coach ému aux larmes, Patrick Fiori sur une Battle à 3 jeunes talents.

Trois garçons pour une chanson d’une artiste que l‘on ne présente plus : Zaz.

Jules, Aivan et Tom. Tous les trois avaient subjugué leur coach Patrick Fiori lors de leur audition à l’aveugle. Pour les accompagner, Patrick Fiori a fait appel à deux jeune Stars de la chanson que les fans de The Voice Kids connaissent Bien : Carla et Angelina, toutes deux, finaliste et gagnante du Trophée. Ensemble, et bien entourés, nos trois talents vont interpréter « Si » de Zaz.

Qui sortira vainqueur de cette battle et accèdera à la demi-finale ? Réponse samedi soir sur TF1...

Extrait “The Voice Kids”, les Battles du samedi 17 septembre 2022.