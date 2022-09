Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 samedi 17 septembre à 21:10 pour la première soirée des Battles de “The Voice Kids” saison 8. Découvez les première images du coaching de Louane et l'émotion que Timéo va faire passer...

Eva accompagne Louane pour ses coaching de Battles.

Pour cette première confrontation, trois interprètes de 12, 15 et 7 ans. Lola-Rose, Anaëlle et Timéo vont s'affronter. Ils vont reprendre une chanson de Barbara : « Dis, quand reviendras-tu ? » sous les yeux attendris de Louane et Eva.

Qui sortira vainqueur de cette battle et accèdera à la demi-finale ? Réponse samedi soir sur TF1...

Extrait de “The Voice Kids”, les Battles du samedi 17 septembre 2022.