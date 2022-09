“The Voice Kids” : la demi-finale diffusée samedi 1er octobre sur TF1

Samedi 1er octobre à 21:10, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous proposeront de suivre sur TF1 la demi-finale de la 8ème saison de “The Voice Kids”.

Après des Battles d’exception qui ont offert aux coachs grands moments d’émotions, les Kids sont prêts pour la prochaine étape. Et cette année, le niveau des jeunes talents n’a jamais été aussi élevé sur une demi-finale !

Les 4 coachs Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori sont impatients de vous montrer les grandes performances qu’ils ont préparées avec leurs talents et les musiciens de The Voice : émotions garanties à 100% ! Cette soirée vous réserve de belles surprises et de beaux moments de rires...

Chaque équipe compte 4 talents qui vont tous chanter un titre de leur choix. Ce sera alors à leur coach de désigner ses deux finalistes.

Kendji Girac devra choisir entre Morgan, Romane, Sarah et Diona.

Patrick Fiori devra choisir entre Raynaud, Manon, Aivan et Nahel.

Julien Doré devra choisir etre Loghane, Léandre, Arthur et Gabriel.

Louane devra choisir entre Sanaa, Sacha, Timéo et Isabella.

Ils sont 16, mais à la fin de la soirée, ils ne seront plus de 8 !

Quels talents de l’équipe de Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori seront qualifiés pour la finale de The Voice Kids 2022 ?

Rendez-vous le samedi 1er octobre à 21:10 sur TF1 avec Nikos Aliagas et Karine Ferri pour découvrir les 8 finalistes de cette 8ème saison !