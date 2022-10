“The Voice Kids” : la finale ce soir en direct sur TF1 en présence de Gims

Ce samedi 8 octobre 2022 à 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, présentera en direct sur TF1 la finale de “The Voice Kids” et accueillera un cinquième coach qui conseillera les jeunes finalistes.

Événement pour cette finale en direct ce soir sur TF1, les quatre coachs Julien Doré, Kendji Girac, Louane et Patrick Fiori vont être exceptionnellement rejoints par un nouveau coach : Gims.

Auteur, compositeur, producteur et interprète, Gims est un artiste multi récompensé, qui a vendu plus de 6 millions d’albums et qui est à l’origine de nombreux tubes (Bella, J’me tire, La même, ou encore Sapés comme jamais). Il est le premier rappeur francophone à remplir le Stade de France en 2019. Gims prendra place samedi prochain dans un des célèbres fauteuils rouges et deviendra, le temps d’une finale, Super Coach !

Il assistera aux répétitions des 8 finalistes et leur prodiguera de précieux conseils aux côtés de leur coach. Lors de la finale, il chantera également avec les talents et sera présent tout au long de la soirée pour commenter les prestations des Kids et les soutenir.

Avec Gims assis aux côtés de Patrick Fiori, Louane Kendji Girac et Julien Doré, cela promet de grands moments d’émotions, à la fois pour les talents, les coachs et les téléspectateurs !

Une chance incroyable pour nos 8 finalistes Raynaud, Aivan, Loghane, Arthur, Sacha, Sanaa, Romane et Sara qui devront donner le meilleur d'eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs. En effet, seul le public désignera le grand gagnant de l’édition 2022 qui sera sacré “The Voice Kids”.

Le trophée 2022 sera remis par Rébecca, la gagnante de la précédente édition.