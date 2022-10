Raynaud est le gagnant de “The Voice Kids” saison 8 sur TF1 : regardez l'intégralité de ses prestations (vidéo)

Après 7 semaines de compétition et une finale en direct, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix : c'est Raynaud qui remporte l'édition 2022 de “The Voice Kids”. Retour en images sur l'intégralité de ses prestations.

Raynaud a 10 ans et il est originaire de l’île de La Réunion. C'est dans la seconde soirée des auditions à l'aveugle de The Voice Kids que nous l'avons découvert, il a interprété un titre de Demis Roussos : « Goodbye my love goodbye ».

Pour la première fois de sa vie il a pris l’avion, dans le but de venir réaliser son rêve sur la scène de The Voice Kids. Son truc à lui, ce sont les chansons sentimentales !

Son chanteur préféré : Demis Roussos. Pour The Voice Kids, il a même apporté son porte bonheur : le 45 tours de Demis Roussos qu'il ne quittera jamais tout au long de la compétition.

4 coachs pour Raynaud aux auditions à l'aveugle et son choix se porte sur Patrick Fiori.

Aux Battles, Raynaud était en compétition avec Océane et Katia sur un titre de Johnny Hallyday : « Vivre pour le meilleur ». Patrick Fiori le garde dans son équipe pour la demi-finale.

En demi-finale, Raynaud surprend encore avec un titre… de Nana Mouskouri : « Chiquitita » qui lui permet d'accèder à la Finale en direct.

La suite, on la connait...

Nous vous proposons de voir ou de revoir l'intégralité des prestations de Raynaud dans cette 8ème saison de “The Voice Kids”.