"The Voice Kids" : TF1 dévoile l'audition de Durel, une voix forte et puissante à découvrir mardi soir - Vidéo

Nikos Aliagas et Karine Ferri vous donnent rendez-vous sur TF1 mardi 4 juillet 2023 à 21:10 pour le lancement de la 9ème saison de "The Voice Kids". Et en avant-première, découvrez un premier jeune talent : Durel.

Il s'appelle Durel. Il a 13 ans. Il chante aussi bien qu'il est timide et réservé dans la vie. Pour son audition à l'aveugle, sa reprise du titre de Cynthia Erivo a sidéré les 4 coachs Slimane, Kendji Girac, Nolwenn Leroy et Patrick Fiori. Une voix puissante, forte et sure dans un corps encore si fragile. "J'ai l'impression que tu me ressembles", s'émeut Slimane qui ne peut retenir ses larmes. Voici d'ores et déjà l'une des séquences fortes de la saison. Extrait de The Voice Kids, les auditions à l'aveugle du mardi 4 juillet 2023.