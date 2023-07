"The Voice Kids" : TF1 dévoile l'audition de Lucie, une séquence forte de la saison à découvrir mardi soir - Vidéo

Nikos Aliagas et Karine Ferri vous donnent rendez-vous sur TF1 mardi 4 juillet 2023 à 21:10 pour le lancement de la 9ème saison de "The Voice Kids". Et en avant-première, découvrez un second jeune talent : Lucie.

"Elle chante l'amour et les émotions d'adulte" et pourtant, Lucie est une enfant. Elle chante depuis toute petite avec son frère jumeau Arthur qui l’accompagne souvent au piano. Petite, Lucie jouait à The Voice Kids dans la cour de récréation. Aujourd’hui, elle vient tenter sa chance et pourquoi pas convaincre l’un des coachs avec un titre de Barbara Pravi : « Louis ». Voici d'ores et déjà l'une des séquences fortes de la saison... Extrait de The Voice Kids, les auditions à l'aveugle du mardi 4 juillet 2023.