"The Voice Kids" : Le portrait de Charlie, 6 ans, à découvrir mardi 11 juillet 2023 sur TF1 - Vidéo

Mardi 11 juillet 2023 à 21:10, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous proposeront de suivre sur TF1 la seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids". Découvrez en avant-première le portrait de Charlie, la benjamine de la saison.

C'est aussi et surtout pour ça qu'on aime The Voice Kids... Des bouts de chou, à peine plus haut que trois pommes avec des étoiles plein les yeux...

Charlie est originaire de Corse. Agée de 6 ans seulement, Charlie sait le chemin qu'elle veut empreinter. Une chose est sûre : elle n'a peur de rien.

Pour elle, The Voice Kids, c'est le meilleur concours du MONDE. Rien que ça ! Mais avant de monter sur scène, elle veut surtout rencontrer Nikos, car il est trop drôle...

TF1 vous fait découvrir en avant-première son portrait et vous met au défi de ne pas craquer...

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 11 juillet 2023.