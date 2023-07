"The Voice Kids" : L'audition de Lou-Agathe qui va faire buzzer très vite Nolwenn Leroy mardi 11 juillet 2023 sur TF1 - Vidéo

Mardi 11 juillet 2023 à 21:10, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous proposeront de suivre sur TF1 la seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids". Découvrez en avant-première Lou-Agathe, un jeune talent qui va faire buzzer immédiatement Nolwenn Leroy !

La musique accompagne Lou-Agathe depuis son plus jeune âge.

Pour son passage sur la scène de The Voice Kids, elle décide d'interpréter le titre "Running Up That Hill" de Kate Bush.

Très vite, les coachs succombent à l'appel du buzzer. Surtout Nolwenn Leroy, grande fan de l'artiste. Lou-Agathe ne pouvait pas rêver mieux.

Elle se retrouve entourée de tous les coachs et partage un morceau de la chanson avec Nolwenn. Lou-Agathe vit un rêve éveillé...

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 11 juillet 2023.