"The Voice Kids" : L'audition de Jade qui va chanter "All By Myself" de Céline Dion mardi 18 juillet 2023 sur TF1 - Vidéo

Mardi 18 juillet 2023 à 21:10, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous proposeront de suivre sur TF1 la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids". Découvrez en avant-première Jade qui va s'attaquer au titre "All by Myself" de Céline Dion !

Jade a toujours baigné dans la musique : elle chante depuis ses deux ans. La scène, elle connaît. Elle a déjà fait plus d'une centaine de spectacles et de concours de chant dans son pays, le Canada. Jade a déjà tenté sa chance à The Voice Kids Québec mais n'a pas été retenue. Jade est déterminée et persévérante. C'est pourquoi, elle a parcouru 5200 kilomètres pour participer à The Voice Kids France. Sur scène, elle décide de réaliser un exploit musical en interprétant le titre : "All by Myself" de la grande Céline Dion.