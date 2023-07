Mardi 25 juillet 2023 à 21:10, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous proposeront de suivre sur TF1 la quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids". Découvrez en avant-première Lina qui va s'attaquer au titre "All by Myself" de Céline Dion !

Lina est une adolescente qui a déjà énormément vécu. La mort de son père, de son meilleur ami, le harcèlement... Beaucoup de choses qui l'ont endurci. Pour son audition à l'aveugle, elle décide d'interpréter le titre "Corps" de Yseult. Son interprétation touche nos coachs en plein coeur. Surtout Slimane qui se retrouve beaucoup dans le message transmis par Lina. Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 25 juillet 2023.

