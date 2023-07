"The Voice Kids" : L'audition de Maxence qui va vous émouvoir mardi 1er août 2023 sur TF1 - Vidéo

Mardi 1er août 2023 à 21:10, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous proposeront de suivre sur TF1 la cinquième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids". Découvrez en avant-première Maxence pour qui le chant est une thérapie.

Maxence a 12 ans. Il est en 5ème dans un collège de l'Isère. La chant comme exutoire, comme thérapie quand en 2015, sa grande sœur est décédée. Comment ne pas sombrer ? Comment trouver l'énergie vitale afin de poursuivre sa vie, sans elle ? Maxence s'est posé toutes ces questions. Le chant lui a permis de trouver les clés. En exclusivité, pour la dernière soirée des auditions à l'aveugle, TF1 a voulu vous présenter Maxence et son interprétation de "Nantes" de Barbara va vous emporter. Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 1er août 2023.