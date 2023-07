Mardi 1er août 2023 à 21:10, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous proposeront de suivre sur TF1 la cinquième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids". Découvrez en avant-première Zoé qui va enflammer le plateau.

Elle s'appelle Zoé et se présente aux auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids". Lorsqu'elle s'installe au piano pour interpréter "Dance monkey" de Tones & I, un vent de folie s'engouffre sur le plateau et les coachs deviennent complétement crazy. Qui va récupérer Zoé dans son équipe ? Reponse mardi soir sur TF1... Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 1er août 2023.