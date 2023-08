"The Voice Kids" : Maëlys, Estaban & Léandro, une belle Battle à voir sur TF1 mardi 8 août 2023 - Vidéo

Mardi 8 août 2023 à 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous proposera de suivre sur TF1 la première soirée des Battles de "The Voice Kids" saison 9. Découvrez en avant-première la Battle de Maëlys, Esteban et Léandro.

Quand on est petit, on chante à l'instinct. Alors quand on doit chanter à plusieurs, il y a des reflexes que l'on ne maitrise pas encore, comme celui d'écouter les autres pour s'accorder.

Léandro et Esteban ont du travailler d'arrache pied pour maitriser cette subtilité.

Découvrez la battle de Maëlys, Estaban et Léandro sur le titre des Choristes "Vois sur ton chemin".

Quel talent sera choisi par Slimane pour poursuivre l'aventure et accéder à la prochaine étape : la demi-finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Battles du mardi 8 août 2023.