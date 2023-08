Mardi 15 août 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous proposera de suivre sur TF1 la seconde et dernière soirée des Battles de "The Voice Kids". En avant-première découvrez la Battle de Ilyana, Zoé et Tahys.

Une Battle de très haut niveau et assez équilibrée entre Elise, la petite fée gothique, Arthur, une voix très pure et Eileen, très belle voix lyrique. Ensemble, ils vont interpréter un titre de Judy Garland : "Somewhere over the rainbow". Une chanson issue du Magicien d'Oz. Ils sont trois, mais seulement l'un d'entre eux continuera l'aventure dans l'équipe de Nolwenn Leroy en demi-finale la semaine prochaine sur TF1. Extrait de "The Voice Kids", les Battles du mardi 15 août 2023.