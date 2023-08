"The Voice Kids" : Durel va chanter "Habibi" de Kendji Girac en demi-finale sur TF1 mardi 22 août 2023 - Vidéo

Mardi 22 août 2023 à 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous proposera de suivre sur TF1 la demi-finale de "The Voice Kids". Découvrez en avant-première la prestation de Durel.

Durel est touche à tout. Il chante, écoute toutes sortes de musiques et danse sur tous les styles : hip-hop, afro, new style, dancehall... depuis son plus jeune âge !

Dans la vie de tous les jours, Durel est timide et a peur du jugement des gens. En revanche, lorsqu’il danse et chante, il se sent libre et n’a plus peur de rien.

Grâce à The Voice Kids, il exauce son rêve de faire réellement ce qu’il aime. Il espère que l’aventure va lui offrir de la visibilité et lui ouvrir des portes. Son plus grand rêve est qu’un des coachs se retourne sur sa prestation pour qu’il puisse aller le plus loin dans l’aventure...

Après les auditions à l'aveugle et les Battles, nous retrouvons Durel en demi-finale avec un titre écrit par son coach pour son ami Kendji Girac : "Habibi".

Durel poursuivra-t-il l'aventure et se qualifiera-t-il pour la finale dans la Team Slimane ?

Réponse mardi prochain. Rendez-vous à 21:10 sur TF1.

Extrait de "The Voice Kids", la demi-finale du mardi 22 août 2023.