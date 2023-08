"The Voice Kids" : Shéryne va chanter "Listen" de Beyoncé en demi-finale sur TF1 mardi 22 août 2023 - Vidéo

Mardi 22 août 2023 à 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous proposera de suivre sur TF1 la demi-finale de "The Voice Kids". Découvrez en avant-première la prestation de Shéryne.

Shéryne est passionnée de musique. Elle rêve d’être une grande chanteuse comme son idole : Ariana Grande. Au quotidien, elle se donne tous les moyens pour réussir : elle enchaîne les cours de danse, de chant et de piano.

Shéryne a déjà participé à plusieurs concours de chant mais aujourd’hui, elle se lance un plus gros défi : celui de tenter sa chance à The Voice Kids. Elle était très stressée à l’idée de monter sur la scène de The Voice Kids, d’autant qu’elle était le tout premier talent de cette 9ème saison.

Après les auditions à l'aveugle et les Battles, nous retrouvons Shéryne en demi-finale avec de la diva de la Pop Beyoncé : "Listen".

Shéryne poursuivra-t-elle l'aventure et se qualifiera-t-il pour la finale dans la Team Slimane ?

Réponse mardi prochain. Rendez-vous à 21:10 sur TF1.

Extrait de "The Voice Kids", la demi-finale du mardi 22 août 2023.