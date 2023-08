Finale de "The Voice Kids" mardi 29 août 2023 sur TF1 : voici les artistes qui seront présents

Mardi 29 août 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous proposera de suivre en direct sur TF1 la grande finale de la 9ème saison de "The Voice Kids". Découvrez les artistes qui seront présents en plateau.

Après une saison exceptionnelle, l’heure de la Grande Finale de "The Voice Kids 2023" a sonné !

Ils étaient 60 à monter sur la scène de "The Voice Kids" et rêver d’intégrer l’équipe d’un des 4 coachs : Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori.

À l’issue d’une Demi-Finale de haut niveau, chaque coach a désigné dans son équipe son unique talent finaliste :

Ilyana de la team de Kendji Girac .

de la team de . Lucie de la team de Patrick Fiori .

de la team de . Durel de la team de Slimane .

de la team de . Lou-Agathe de la team de Nolwenn Leroy.

Lors de cette grande soirée de Finale, "The Voice Kids" accueillera un Super Coach d'exception, Calogero.

En tant que Super Coach, il assistera aux répétitions des 4 finalistes et leur prodiguera de précieux conseils aux côtés de leur coach. Lors de cette Finale, il chantera également avec les talents et sera présent tout au long de la soirée pour commenter les prestations des Kids et les soutenir.

Les 4 talents finalistes chanteront un titre solo, puis un titre en duo avec des invités prestigieux venus les soutenir pour l’occasion : Chimène Badi, Tayc, Amir, Pascal Obispo et Aurélien Vivos.

À l’issue de ces prestations, les téléspectateurs voteront pour désigner les 2 talents qui accèderont à la Super Finale.

Ces derniers performeront sur la scène de "The Voice Kids" pour une ultime prestation. Lors de ce dernier passage, les 2 finalistes interprèteront la même chanson.

Seuls les téléspectateurs désigneront le grand vainqueur de "The Voice Kids 2023".

Alors, quel talent succèdera à Raynaud et remportera le trophée de "The Voice Kids 2023" ?

Réponse mardi 29 août sur TF1...