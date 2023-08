"The Voice Kids" : les premiers mots de Durel, le gagnant de la 9ème saison sur TF1 - Vidéo

Des auditions à l'aveugle à la Finale, Durel a franchi toutes les étapes de la 9ème saison de "The Voice Kids" qu'il a remporté ce soir en direct sur TF1. Découvrez ses premiers mots après l'annonce de sa victoire.

Longtemps Durel et sa maman ont joué à être le 5ème coach de l'émission. Tous les samedis soir, ils jouaient a appuyer sur le buzzeur jusqu'au jour où Durel a tenté sa chance.

Le 4 juillet 2023, Durel est monté sur la scène de "The Voice Kids" pour son audition à l'aveugle. Son rêve ? Qu'un coach se retourne et aller le plus loin possible dans l'aventure.

Après les auditions à l'aveugle où il a intégré l'équipe de Slimane, les Battles, la Demi-Finale, les téléspectateurs de TF1 ont réalisé le rêve de Durel en lui faisant gagner la 9ème saison de "The Voice Kids".

Cette victoire, il la dédie à sa maman, sa première fan.

Extrait de "The Voice Kids", la finale du mardi 29 août 2023.