"The Voice Kids" : non sélectionné il y a 2 ans, Louis tente à nouveau sa chance samedi soir sur TF1 (vidéo)

À ne pas manquer sur TF1 samedi 7 septembre 2024 à 21:10, la dernière soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" au cours de laquelle Louis, non sélectionné il y a deux ans, va de nouveau tenter sa chance.

On ne le répète jamais assez. Il faut croire en ses rêves. Même les plus fous, même les plus inatteignables.

Louis D en est le parfait exemple. Il y a deux ans, il s'est présenté aux auditions à l'aveugle avec sa cousine Lola. Mais seule sa cousine avait été sélectionnée. Il n'a pas baissé les bras. Il a travaillé, beaucoup.

Il se présente à nouveau devant les coachs cette saison. Une séquence magnifique. Écoutez le discours de sa coach vocale, regardez la tension et son souffle court avant de commencer à chanter. Et la délivrance quand le premier fauteuil se retourne. Il y a de la rage dans ce talent de 14 ans.