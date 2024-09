"The Voice Kids" : Dernières auditions à l'aveugle samedi 7 septembre 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 7 septembre 2024 à partir de 21:10, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous proposerons de découvrir la 4ème et dernière soirée des audions à l'aveugle de la 10ème saison de "The Voice Kids".

Après une troisième soirée riche en émotion au cours de laquelle les coachs ont sélectionnés 12 nouveaux eunes talents, une dernière compétition qui s'annonce intense se prépare pour samedi soir. Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori vont de nouveau vivre des montagnes russes émotionnelles avec de nouveaux jeunes talents, âgés de 7 à 15 ans, qui vont monter sur scène pour partager leurs histoires de vie émouvantes. Les coachs vont compléter leurs équipes pour la prochaine étape : Les Battles. Une nouvelle fois, attendez-vous des moments aussi émouvants qu'inoubliables comme par exemple Louis D qui se présente aux auditions à l'aveugle pour la seconde fois. Non sélectionné il y a deux ans, il va tenter à nouveau sa chance samedi soir, regardez...