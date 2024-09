"The Voice Kids" : Les coachs ouvrent les Battles en chantant "L'important c'est d'aimer" de Pascal Obispo (vidéo)

C'est une tradition dans "The Voice" et "The Voice Kids" : les coachs interprètent un titre à chaque nouvelle étape. Pour les Battles de "The Voice Kids", qui débutent ce soir sur TF1, ils ont choisi le titre de Pascal Obispo "L'important c'est d'aimer".

Après 4 soirées d'auditions à l'aveugles, nous entrons dans la deuxième phase de l'aventure, celle des Battles ! Nos jeunes talents auront une nouvelle chance de briller sur la scène de "The Voice Kids" et de séduire non seulement le public, mais aussi leurs coachs. Lors de cette épreuve redoutable, ce sont les coachs qui forment les trios qui s'affronteront. Pour les épauler dans cette tâche, ils pourront compter sur l’aide précieuse de leurs amis artistes : Patrick Fiori sera accompagné de Santa et Patrick Bruel. Slimane pourra compter sur Dadju et Chimène Badi. Claudio Capéo sera accompagné de Arnaud Ducret et Mosimann. Lara Fabian quant à elle fait appel à Garou et Tayc. Comment nos talents s’adapteront-ils à une performance en trio ? L’enjeu est de taille car à l’issue de ces Battles, un seul talent par trio sera qualifié par son coach pour accéder à la Demi-Finale. Qui de Slimane, Claudio Capéo, Lara Fabian ou Patrick Fiori constituera la meilleure équipe pour la Demi-Finale de "The Voice Kids" ?

