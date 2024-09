"The Voice Kids", TF1 dévoile la battle entre Victoria, Baptiste et Coline sur un titre de Lady Gaga (vidéo)

Découvrez en avant-première l'une des prestations des dernières Battles de "The Voice Kids" : Victoria, Baptiste et Coline sur un titre de Lady Gaga.

Dans cette dernière soirée des Battles de la 10ème saison de "The Voice Kids", Victoria, Baptiste et Coline dans la Team Slimane vont s'affronter pour une place en demi-finale.

Pendant les répétitions, le trio a impressionné tout le monde, leur coach, mais aussi les musiciens et les membres de la production.

Pour cette Battle, Slimane a choisi un titre de la BO : "A star is born" : "Always remember us this way".

Rendez-vous samedi 21 septembre 2024 à 21:10 pour la seconde et dernière soirée des battles de la saison 2024 de The Voice Kids.