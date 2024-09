"The Voice Kids" : Inès va chanter "Vole" de Céline Dion en demi-finale, TF1 dévoile sa prestation (vidéo)

En avant-première, TF1 vous propose de découvrir la prestation d'Inès en demi-finale de "The Voice Kids" qui reprend le titre "Vole" de Céline Dion.

Découvrez avant tout le monde la prestation de Inès, talent de la team Claudio Capéo !

Pour cette demi-finale, Inès a choisi d'émouvoir tout le monde avec un titre de Céline Dion : "Vole".

Souvenez-vous, lors de la quatrième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2024, elle a séduit le public avec "Mon idole" de Janie.

Originaire de Perpignan, Inès a commencé à chanter à l’âge de 2 ans. Sa passion pour la musique lui vient de son grand-père, décédé il y a un an et demi, qui était guitariste et partageait ce rêve avec elle.

Inès a déjà prouvé sa détermination en remportant sa battle face à Liam et Ambroise sur l'inoubliable "Mistral Gagnant" de Renaud, une chanson chère au cœur des Français.

Cette soirée promet encore des moments intenses et émouvants. Inès est prête à tout donner pour atteindre la finale et faire honneur à son grand-père.