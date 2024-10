"The Voice kids" : Tim est le gagnant de la 10ème saison, regardez l'annonce du résultat (vidéo)

Samedi 5 octobre 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas a présenté la finale de la 10ème saison de "The Voice Kids" qui a été remportée par Tim de la Team Lara Fabian.

Ils s'appellent Tim, April, Coline et Louis, et ils sont les finalistes de la saison de The Voice Kids 2024.

Leurs coachs ne tarissent pas de compliments sur leurs talents et leur passion pour la musique. Chacun d'entre eux s'est démarqué tout au long de la compétition avec des prestations remarquables.

Pour la grande finale de ce soir, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes en solo et en duo.

La tension est palpable au moment de l'annonce des résultats, et c'est Tim qui a remporté cette 10ème édition de "The Voice Kids".