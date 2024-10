"The Voice Kids" : des auditions à la finale, les prestations de Tim le gagnant de la saison 10 (vidéo)

Ce samedi 5 octobre 2024, Tim, 13 ans, a remporté en direct sur TF1 la 10ème saison de "The Voice Kids". Des auditions à l'aveugle à la finale, nous vous proposons de voir ou de revoir toutes ses prestations.

C'est lors de la 3ème soirée des auditions à l'aveugle que nous avons tous découvert Tim

Passionné par la musique, la nature et les animaux, Tim est un petit garçon calme et sensible. Très proche de son grand-père, il l’aide à s’occuper des vignes et à prendre soin des animaux de la ferme.

Lorsqu’il chante, il se sent plus fort et confiant.

Pour son audition à l'aveugle, Tim a touché les coahs avec son interprétation du titre "Creep" de Radiohead.

Quatre coachs retournés, et Tim a fait le choix d'intégrer l'équipe de Lara Fabian pour la suite de l'aventure.

Retour en image sur toutes les prestations de Tim dans "The Voice Kids" :