"The Voice Kids" : Guérie d'un cancer, Charlotte réalise son rêve samedi soir sur TF1 (vidéo)

À 48 heures du lancement de la 11ème saison de "The Voice Kids", TF1 vous propose de découvrir une seconde voix, celle de Charlotte qui va réaliser son rêve après avoir combattu la maladie.

Charlotte a 14 ans et habite Vitry-en-Artois dans le Pas-de-Calais. Charlotte est joyeuse et pleine de vie. Elle rêve de devenir anesthésiste pour aider les autres.

À 8 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer qui l'empêche de chanter pendant deux ans. Une épreuve qui l'empêche de chanter, mais qui n'altère pas sa détermination ! Dès qu'elle en a eu la force, elle s’est remise à chanter pour se sentir libre et vivante.

The Voice Kids est pour elle une preuve de résilience qui résonne avec son parcours. Charlotte veut prouver qu'on peut toujours se relever et réaliser ses rêves malgré les épreuves !

Charlotte a choisi d'interpréter samedi soir devant les coachs "Speed" de Zazie.

Quel coach Charlotte va-t-elle choisir pour poursuivre l'aventure de The Voice Kids ?