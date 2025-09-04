recherche
The Voice Kids

"The Voice Kids" : une auditions à l'aveugle en langage des signes avec Ninon, samedi soir sur TF1 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 4 septembre 2025 109
"The Voice Kids" : une auditions à l'aveugle en langage des signes avec Ninon, samedi soir sur TF1 (vidéo)

En avant-première, TF1 vous dévoile l'audition à l'aveugle de Ninon qui va interpréter samedi soir sur TF1 le titre "Fais-moi un signe" d'Hoshi en langage des signes...

Dans cette seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids", vous allez découvrir Ninon qui a choisi le titre de Hoshi : "Fais-moi signe".

Ninon est une jeune fille solaire de 14 ans. Malgré une surdité importante de naissance, elle parle, chante, danse et veut devenir chanteuse professionnelle. Elle rêve de réunir le monde des entendants et le monde des sourds à travers la musique. Joyeuse, mature et pleine de vie, Ninon chante et signe ses chansons avec tendresse.

Grâce à sa prestation et sa détermination, elle montre son caractère de battante, et elle compte bien prouver sur le plateau de The Voice Kids que tout peut être possible lorsqu'on se donne les moyens.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 6 septembre 2025.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans The Voice Kids, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

04 septembre 2025 - 21:26

Vidéos & Replay

Replay &quot;The Voice Kids&quot; samedi 30 août 2025, voici les 10 talents sélectionnés (vidéo)

Replay "The Voice Kids" samedi 30 août 2025, voici les 10 talents sélectionnés (vidéo)

31 août 2025 - 00:10

A ne pas manquer...

&quot;The Voice Kids&quot; : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6 septembre 2025 sur TF1

"The Voice Kids" : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6…

04 septembre 2025 - 10:48 The Voice Kids

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL