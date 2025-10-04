Charlotte remporte la 11ème saison de "The Voice Kids", ses prestations des auditions à la finale (vidéo)

La 11ème saison de "The Voice Kids" s'achève sur TF1 avec la victoire de Charlotte, 14 ans, qui succède à Tim. Des auditions à l'aveugle à la finale, retour sur toutes les prestations de Charlotte.

Charlotte a 14 ans et habite Vitry-en-Artois dans le Pas-de-Calais. Charlotte est joyeuse et pleine de vie. Elle rêve de devenir anesthésiste pour aider les autres.

À 8 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer qui l'empêche de chanter pendant deux ans. Un épisode difficile qui n'altère pas sa détermination ! Dès qu'elle en a eu la force, elle s’est remise à chanter pour se sentir libre et vivante.

The Voice Kids est pour elle une preuve de résilience qui résonne avec son parcours. Charlotte veut prouver qu'on peut toujours se relever et réaliser ses rêves, malgré les épreuves !

Pour son audition à l'aveugle, Charlotte a choisi d'interpréter devant les coachs "Speed" de Zazie. Et c'est le début de l'aventure dans l'équipe de Patrick Fiori jusqu'en finale qu'elle a remporté ce soir.

Les prestations de Charlotte dans The Voice Kids 2025 :