La 12ème saison de "The Voice Kids" diffusée à partir du 22 août sur TF1, voici toutes les nouveautés

Samedi 22 août 2026, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour le lancement de la 12ème saison de "The Voice Kids". Voici toutes les nouveautés de cette nouvelle édtion...

Préparez-vous à vivre une saison de "The Voice Kids" riche en surprises ! Cette année, tous les gages sont permis ! Portée par une bande de Coachs plus soudée, plus joueuse et plus imprévisible que jamais, cette nouvelle édition promet un concentré d'émotion et de bonne humeur.

Une équipe de coachs plus complice que jamais

Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano sont de retour pour une nouvelle aventure pleine de rebondissements.

Véritable bande d'amis, les quatre Coachs affichent une complicité exceptionnelle qui se traduit par des séquences aussi drôles qu'inattendues. Entre défis, gages, stratégies et fous rires, leur bonne humeur communicative promet des moments mémorables tout au long de la saison.

Mais derrière cette ambiance décontractée, la compétition reste intense. Chacun d'entre eux est déterminé à constituer la meilleure équipe possible pour décrocher le trophée de "The Voice Kids".

Des talents toujours aussi impressionnants

Cette saison encore, 60 jeunes talents âgés de 6 à 15 ans viendront tenter leur chance sur la scène de "The Voice Kids". Dotés d'univers variés, d'une énergie débordante et d'une sensibilité remarquable, ils offrent des prestations capables d'émouvoir dès les premières notes.

Entre performances vocales exceptionnelles, compétition amicale entre Coachs et moments de pure spontanéité, cette nouvelle saison s'annonce comme l'un des grands rendez-vous familiaux de la rentrée.

Styleto, nouvelle alliée et confidente des talents

La famille "The Voice Kids" s'agrandit ! Cette année, l'émission accueille Styleto, artiste et créatrice de contenu connectée à toute une génération. Elle sera le repère des petits Talents en coulisses, les guidant à chaque étape de leur parcours.

Grâce à sa bienveillance naturelle, son humour et son regard d'artiste, elle sera au cœur de leurs émotions pour capter leurs doutes, célébrer leurs joies et recueillir leurs réactions à chaud. Une nouvelle confidente de choix pour les stars de demain.

Des nouveautés qui vont tout changer

Cette saison, de nouvelles règles viennent pimenter la compétition et offrir encore plus de spectacle. Parmi les grandes nouveautés :

Les Gages : chaque Coach pourra imposer un défi à l'un de ses concurrents, donnant lieu à des situations aussi drôles qu’inattendues.

Le Block : un nouvel outil stratégique permettant aux Coachs de bouleverser le cours de la compétition et de défendre leurs Talents.

L'Appel à un ami : chaque Coach pourra solliciter une personnalité de son choix pour adresser un message vidéo de soutien ou surprendre les jeunes talents.

Ces nouvelles règles apportent une dimension encore plus ludique au programme tout en conservant ce qui fait son succès : la voix, l'émotion et le talent.



Les étapes clés de la saison

Les Auditions à l'Aveugle

Moment emblématique du programme, les Auditions à l'Aveugle permettent aux Talents de convaincre les Coachs uniquement grâce à leur voix. Cette année, les nouvelles mécaniques de jeu viendront renforcer le suspense et les retournements de situation.

Les Groupes

Chaque Coach constitue deux groupes de cinq Talents. Au cours de prestations collectives ambitieuses et spectaculaires, les jeunes artistes devront démontrer leur cohésion, leur personnalité et leur capacité à se démarquer.

Avec la participation exceptionnelle de la Super-Coach Marine, cette étape promet d'être particulièrement intense.

La Grande Finale

Point d'orgue de la saison, la Grande Finale réunira les meilleurs Talents de l'aventure. Dans une soirée placée sous le signe de l'émotion, le public désignera celui ou celle qui remportera le trophée de "The Voice Kids".