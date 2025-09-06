Replay "The Voice Kids" : Ninon chante "Fais-moi signe" de Hoshi (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Ninon. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent à se présenter devant les coachs de The Voice Kids ce soir : Ninon. Elle a choisi le titre de Hoshi : "Fais-moi signe".

Ninon est une jeune fille solaire de 14 ans. Malgré une surdité importante de naissance, elle parle, chante, danse et veut devenir chanteuse professionnelle. Elle rêve de réunir le monde des entendants et le monde des sourds à travers la musique. Joyeuse, mature et pleine de vie, Ninon chante et signe ses chansons avec tendresse.

Grâce à sa prestation et sa détermination, elle montre son caractère de battante, et elle compte bien prouver sur le plateau de The Voice Kids que tout peut être possible lorsqu'on se donne les moyens.

