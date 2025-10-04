Replay "The Voice Kids" : Albert interprète "My heart will go on" de Céline Dion (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" débute sur TF1 avec le premier passage en solo d'Albert. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Il nous avait coupé le souffle lors des auditions à l'aveugle, avec son univers authentique et sa signature vocale unique.

Pour marquer les esprits lors de cette grande finale, Albert sort complètement de sa zone de confort et chante le célèbre titre du film Titanic : "My heart will go on" de Céline Dion. Une chanson particulièrement difficile pour le jeune talent, qui est bien déterminé à conquérir le cœur de Patrick Fiori et de tous les spectateurs.

Réussira-t-il à se qualifier dans le quatuor final ?

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.