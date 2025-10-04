Replay "The Voice Kids" : Charlotte interprète "Si je m'en sors" de Julie Zenatti (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Charlotte. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C'est au tour de Charlotte de défendre sa place dans la compétition. La jeune femme nous a toujours offert des moments musicaux intenses, et ce soir ne fera pas exception.

Elle interprète le célèbre titre "Si je m'en sors", de Julie Zenatti. Un moment aussi doux que riche en émotions.

Avec son timbre si singulier, Charlotte nous porte un très beau message d'espoir, qui résonne avec son histoire personnelle.

Réussira-t-elle à convaincre Patrick Fiori et le public de l'emmener jusqu'à la victoire ?

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.