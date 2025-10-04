Replay "The Voice Kids" : Wylie interprète "Set fire to the rain" d'Adèle (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Wylie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Wylie avait fait forte impression aux coachs lors des auditions à l'aveugle et lors de la phase des groupes. Va-t-elle renouveler l'exploit ce soir ?

Pour cette finale, elle nous interprète une chanson digne des plus grands : "Set fire to the rain" d'Adèle. Un titre exigeant, qui requiert une certaine puissance vocale et une maîtrise technique parfaite.

Wylie joue sa place de finaliste dans l'équipe de Santa. Sera-t-elle à la hauteur du défi qui l'attend ?

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.