Replay "The Voice Kids" : Diego interprète "Earth Song" de Michael Jackson (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Diego. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Diego porte fièrement les couleurs de l'équipe de Santa ! Pour prouver à tous qu'il est The Voice Kids 2025, il chante un titre très exigeant de Michael Jackson : "Earth Song".

Réussira-t-il à nous transmettre toute l'émotion et la puissance d'interprétation de cette chanson ? Un défi particulièrement difficile pour le jeune talent, qui risque pourtant d'en épater plus d'un...

Sa prestation suffira-t-elle à convaincre Santa de le désigner comme grand finaliste ?

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.