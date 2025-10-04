Replay "The Voice Kids" : Diego interprète "Earth Song" de Michael Jackson (vidéo)

Diego porte fièrement les couleurs de l'équipe de Santa ! Pour prouver à tous qu'il est The Voice Kids 2025, il chante un titre très exigeant de Michael Jackson : "Earth Song".
Réussira-t-il à nous transmettre toute l'émotion et la puissance d'interprétation de cette chanson ? Un défi particulièrement difficile pour le jeune talent, qui risque pourtant d'en épater plus d'un...
Sa prestation suffira-t-elle à convaincre Santa de le désigner comme grand finaliste ?
Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.